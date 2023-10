"Noi uniti, la maggioranza non ama il dialogo"

"Nell’ultimo Consiglio comunale abbiamo dimostrato unità nei contenuti, presentando proposte costruttive. Tuttavia, l’amministrazione ha gestito la situazione con superficialità". A dirlo sono i quattro gruppi d’opposizione: "Abbiamo presentato due interpellanze, ben 11 emendamenti al Dup e tre mozioni. L’amministrazione ha mostrato sin da subito un atteggiamento riluttante verso gli emendamenti, ignorandoli e addirittura rifiutando di discuterli. Solo grazie all’intervento del segretario generale, ritenendo gli emendamenti legittimi e validi, gli stessi hanno finalmente trovato spazio per essere votati. Questa mancanza di apertura è in netto contrasto con le promesse di trasparenza fatte in campagna elettorale, di conseguenza, l’opposizione si è unita nel prendere le distanze da questa amministrazione".