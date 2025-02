NoiMarche a raccolta tra cicloturismo e fiere

Assemblea annuale di NoiMarche a Civitanova, presenti gli amministratori di tutti i Comuni aderenti al protocollo d’intesa, per la valorizzazione e la promozione del cicloturismo. Gli obiettivi 2025 illustrati da Miconi Srl e Mauro Fumagalli, responsabili del progetto, trasformato in prodotto turistico con NoiMarcheBikeLife, con la collaborazione di operatori privati, strutture ricettive e tour operator. Tra le principali iniziative la realizzazione di un Road Show, con la presentazione del catalogo incoming presso diverse sedi delle associazioni Fiab, l’organizzazione di un Press Tour, dedicato a giornalisti. NoiMarche sarà presente anche in fiere di settore, come la Bit di Milano, la Fiera del Cicloturismo di Bologna (6-7 aprile), l’Italian Bike Festival di Misano (5-7 settembre) e il TTG di Rimini (8-10 ottobre). Non mancheranno corsi di formazione dedicati alle strutture ricettive per migliorare i servizi offerti ai cicloturisti, e l’evento ‘Borghi Aperti’.

Inoltre, prevista la creazione di una maglia tecnica dedicata, per rafforzare il senso di appartenenza e la riconoscibilità del progetto, l’aumento della visibilità attraverso articoli su riviste di settore e una gestione strategica dei social media. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti dei Comuni di Civitanova, Ancona, Apiro, Appignano, Cingoli, Corridonia, Cupramontana, Falerone, Fano, Fiastra, Genga, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Matelica, Mogliano, Monsano, Montefano, Montegiorgio, Montegranaro, Morrovalle, Petriolo, Penna San Giovanni, Potenza Picena, San Benedetto del Tronto, San Severino Marche, Sarnano, Senigallia, Tolentino e Treia.

"Una grande opportunità per Civitanova – ha detto il sindaco, Fabrizio Ciarapica – e per la regione. Questa rete intercomunale è la chiave per far conoscere al mondo le meraviglie delle Marche".