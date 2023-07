"Nomina all'unanimità dei residenti a Tolentino: l'esperienza di Piernicola Bonanni"

"I residenti di Borgo Rancia hanno votato all’unanimità la mia nomina per due mandati consecutivi, ossia finchè la nuova amministrazione ha nominato di sua spontanea iniziativa un nuovo amministratore, senza condividerlo, che in questo caso deve essere pagato unicamente dall’ente. Quindi con spese a carico di tutta la cittadinanza". L’ex amministratore di condominio, il geometra Piernicola Bonanni, torna su Borgo Rancia, l’edificio con 46 appartamenti di terremotati, a Tolentino. "Non trovo pubblicato sul sito del Comune l’impegno di spesa – prosegue –, spero sia solo una mia disattenzione. Invece, per come è avvenuta la mia nomina, è il condominio obbligato a pagare il mio onorario, come in parte ha già fatto. Ma in caso di morosità degli assegnatari, il Comune in qualità di proprietario deve provvedere ad anticipare le spese ed effettuare i decreti ingiuntivi per il recupero crediti, onde evitare aggravi per interessi. Trovo offensivo da parte della giunta Sclavi per ben due volte (alla terza provvederò a tutelare la mia figura nelle opportuni sedi) dichiarare che il compenso della nuova amministratrice sia più basso del mio: tale affermazione non rispecchia la verità. Inoltre perché ad oggi non è stato fatto alcun recupero crediti?".

l. g.