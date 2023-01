"Nomina di Castelli brutta notizia per il cratere"

Non nasconde preoccupazione per il dopo Legnini l’ex deputato Pd, Mario Morgoni, che definisce una brutta notizia il cambio di guardia per la ricostruzione post-sisma. L’onorevole evidenzia il lavoro svolto da Legnini, "le sue qualità, i risultati raggiunti e l’attenzione verso le comunità locali". E passa all’attacco: "Sarebbero stati questi dei buoni motivi per confermarlo, ma forse non sono stati sufficienti a fronte dell’opportunità di gestire una grande mole di risorse stanziate per i territori, i 160 milioni di euro dei contratti istituzionali di sviluppo e il miliardo e 780 milioni del fondo complementare del Pnrr – prosegue Morgoni -. Un’opportunità politica che Fratelli d’Italia ha pensato bene di non lasciarsi sfuggire anche a costo di sacrificare la figura che ha rappresentato la vera svolta nel processo di ricostruzione. Ora si darà priorità alle reali peculiarità del territorio, strettamente intrecciate con qualità naturalistiche e ambientali di pregio, promuovendo uno sviluppo sostenibile e coerente con il contesto? C’è da domandarselo visto che, come ha avuto modo di rilevare il consigliere regionale Carancini, i ’precedenti’ di Castelli sulla ricostruzione e sull’affidamento delle risorse per progetti post-sisma all’epoca in cui era assessore, non sono affatto rassicuranti. La gestione dei contratti istituzionali di sviluppo fu caratterizzata da mancanza di scelte equilibrate rispetto all’intero territorio; tutto quel procedimento fu viziato da anomalie, ambiguità e assenza di trasparenza anche in riferimento al ruolo dei privati. Basti citare i progetti di Sarnano e Montefortino, di cui Castelli è stato sponsor principale, entrambi oggi sotto la lente dell’Anac".

Da parte del coordinamento dei comitati del Centro Italia è stato espressa di nuovo gratitudine per Legnini. "Nessuno di noi ha mai protestato per la sostituzione dei passati commissari – spiega il gruppo -. Abbiamo mostrato, anche pubblicamente, il nostro grande rammarico invece per la sua sostituzione. Il lavoro che lei ha svolto è sotto gli occhi di tutti. Faremo tesoro del cammino fatto insieme durante il suo mandato commissariale e saremo vigili nel non disperderlo".