Nomina di Ferri alla Tsb nel mirino "Non c’era nessuno di Tolentino?"

La coalizione di centrodestra di Tolentino (Tolentino nel cuore, Fratelli d’Italia, È viva Tolentino, Lega, Forza Italia, Udc Popolari) interviene sulla nomina di Alessio Ferri ad amministratore delegato della società Tsb Tolentino salute e benessere. "La nomina, squisitamente politica, è chiaramente arrivata su indicazione dell’amministrazione comunale – spiega il Centro Destra Unito –. Non ci meraviglia il fatto che chi ha vinto le elezioni scelga di posizionare nei ruoli a disposizione persone vicine o che comunque hanno contribuito alla vittoria elettorale. È un sacrosanto diritto. Non è, però, accettabile che vengano accantonati merito e competenze; Ferri sarà di sicuro una persona estremamente competente e preparata nel settore edile, ma non riusciamo a comprendere quali competenze possa avere in materia sanitaria e medica (di ciò si occupa Tsb). Fa riflettere poi che non sia stata scelta una persona di Tolentino a ricoprire questo incarico (Ferri è di Pollenza): possibile che non ci fosse un professionista locale, vicino a questa amministrazione, da nominare come amministratore delegato di Tsb? Evidentemente è più importante essere stati candidati in una determinata lista. Il vero colpo di scena, però – aggiungono – è che, sebbene la velina della nomina di Ferri sia stata diffusa alla stampa il 27 febbraio, in realtà l’imprenditore edile ha assunto l’incarico di amministratore delegato poche settimane dopo l’insediamento della nuova amministrazione comunale e il suo contratto è già in fase di scadenza. Non vorremmo che qualcuno abbia artatamente diffuso la velina di una nomina vecchia di mesi e ormai in scadenza, in modo tale da indispettire l’opinione pubblica e poter pensare di distribuire un altro contentino a una persona diversa al momento del rinnovo dell’incarico di amministratore delegato di Tsb…. Il sindaco Sclavi, che reputiamo persona seria e di sani principi, che ne pensa di questi giochetti?"