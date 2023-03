Nominata la segreteria del Pd delle Marche La squadra di Bomprezzi

Si è svolta ieri l’assemblea del Pd delle Marche, in cui è stata nominata la nuova segreteria. Accanto a Chantal Bomprezzi sono stati scelti Giorgia Sampaoli (tesoriera), Marco Belardinelli (organizzatore), Matteo Terrani (vicesegretario), Andrea Belegni (coordinatore segreteria) e come membri Saura Casigliani, Daniele Sturani, Andrea Salvatori, Manuela Ciaruffoli, Alessandro Iagatti, Mattia Santarelli, Claudio Cavallaro, Sara Calisti. Invitati permanenti sono Alessandro Del Monte di Articolo 1 e Chiara Croce, segretaria dei Giovani Democratici Marche. Presidente dell’assemblea è stata eletta Silvia Venerucci. "Lascerò aperta la porta per quella parte del Pd che con Michela Bellomaria ha animato le primarie", ha detto Bomprezzi.