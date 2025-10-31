Nominato il comitato scientifico per il museo archivio Magma

Nominato dalla giunta il comitato scientifico del Magma, il museo archivio della grafica e del manifesto con sede in piazza Garibaldi a Civitanova Alta. Nei mesi scorsi, alla direzione del museo è stato riconfermato per cinque anni Enrico Lattanzi, che ne fu l’ideatore nel 2019 donando oltre ventimila elementi tra manifesti, libri e giornali a Civitanova, riconosciuta dalla Regione Marche. Il comitato scientifico è nominato su proposta del direttore e rimane in carica cinque anni; ne fanno parte di diritto anche il presidente della Regione e il sindaco di Civitanova, oltre a personalità che si sono distinte per la competenza professionale nell’attività svolta in relazione alle finalità del museo. Questi i nomi: Mario Piazza, architetto, docente al Politecnico Milano, già direttore artistico di Abitare, collaboratore della Triennale Milano; Marco Tortoili Ricci, docente universitario, fondatore Co.Mo.Do. e BCPT studi grafici; Mauro Bubbico, graphic designer, docente del direttivo Alliance Graphique Internationale; Barbara Pistilli, architetto, Master Domus Academy, professionista; Maria Loreta Pagnani, graphic designer, fondatrice dello studio Elp; Elisabetta Zurovach, docente all’università Carlo Bò; Luigi Giuliano, graphic designer, ex titolare di Iceberg, diplomato Isia; Riccardo Ruggeri, visual graphic designer, illustratore, fondatore dello Studio Ruggeri di Civitanova.