Nominato il comitato scientifico per il museo archivio Magma

CronacaNominato il comitato scientifico per il museo archivio Magma
31 ott 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
Nominato dalla giunta il comitato scientifico del Magma, il museo archivio della grafica e del manifesto con sede in piazza Garibaldi a Civitanova Alta. Nei mesi scorsi, alla direzione del museo è stato riconfermato per cinque anni Enrico Lattanzi, che ne fu l’ideatore nel 2019 donando oltre ventimila elementi tra manifesti, libri e giornali a Civitanova, riconosciuta dalla Regione Marche. Il comitato scientifico è nominato su proposta del direttore e rimane in carica cinque anni; ne fanno parte di diritto anche il presidente della Regione e il sindaco di Civitanova, oltre a personalità che si sono distinte per la competenza professionale nell’attività svolta in relazione alle finalità del museo. Questi i nomi: Mario Piazza, architetto, docente al Politecnico Milano, già direttore artistico di Abitare, collaboratore della Triennale Milano; Marco Tortoili Ricci, docente universitario, fondatore Co.Mo.Do. e BCPT studi grafici; Mauro Bubbico, graphic designer, docente del direttivo Alliance Graphique Internationale; Barbara Pistilli, architetto, Master Domus Academy, professionista; Maria Loreta Pagnani, graphic designer, fondatrice dello studio Elp; Elisabetta Zurovach, docente all’università Carlo Bò; Luigi Giuliano, graphic designer, ex titolare di Iceberg, diplomato Isia; Riccardo Ruggeri, visual graphic designer, illustratore, fondatore dello Studio Ruggeri di Civitanova.

© Riproduzione riservata

Musei