Nomine all’Ast, contratto anche per 10 operatori sanitari

L’Ast continua nell’azione – pressoché quotidiana – di copertura dei posti vuoti nella nostra sanità. È stata approvata la graduatoria, trasmessa dalla commissione esaminatrice, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente medico di Neuropsichiatria Infantile, composta da sette specializzandi, che vede al primo posto la dottoressa Sara Romano. Assunta a tempo indeterminato nel profilo di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro la dottoressa Veronica Flamini. Contratto a tempo pieno e indeterminato anche per 18 infermieri e 10 operatori socio sanitari. Nominate anche la commissione per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente medico di medicina legale (sette le domande presentate, un medico specializzato e sei specializzandi), di un dirigente psicologo specializzato in Psicoterapia per espletamento progetto regionale "Fondo Alzheimer e Demenze" (15 candidati), Assunto a tempo determinato anche un dirigente amministrativo, a titolo straordinario, per la durata di dodici mesi.

Pronta anche la commissione composta da Domenico Sicolo, direttore del dipartimento di emergenza – urgenza, presidente, Enrica Fabbrizi, direttrice della Uosd di Pediatria dell’ospedale di Civitanova e Ermanno Zamponi, direttore di struttura complessa Sistema Emergenza Territoriale 118 (entrambi componenti) che dovrà valutare le offerte tecniche ed economiche presentate per la Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza Medica Specialistica nelle Unità Operative di Pronto Soccorso e Medicina e Chirurgia d’accettazione e urgenza e nella Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia dell’Ast di Macerata. Un provvedimento per far fronte alla cronica carenza di personale in questi ambiti specialistici.