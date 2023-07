"Non accettiamo che la colpa vada a noi del Paolo Ricci"

Nel vespaio scoppiato nel centro destra alla ricerca delle responsabilità per i ritardi nella vicenda asili nido reagisce il Cda del Paolo Ricci che non ci sta a finire sulla graticola e difende il presidente Alfredo Perugini, sotto attacco per aver detto che in Comune sapevano da tempo dell’emergenza da risolvere. "Poter addossare la colpa alla nostra azienda sarebbe un sollievo per molti, ma come componenti del Cda non possiamo permetterlo", è la premessa di una nota firmata da Perugini, Paola Piccinelli e Monica Rendina, nominati in quota alle liste Civitanova Unica, Vince Civitanova e Forza Italia, mentre non figurano i nomi degli altri due membri del Cda, Andrea Venanzoni (Lega) e Pier Paolo Rossi (opposizione). "In questa vicenda – sottolineano i tre – siamo stati e continuiamo ad essere aperti alla collaborazione con l’amministrazione comunale, facendoci parte attiva nell’individuare spazi alternativi al fine di recuperare i posti perduti per le chiusure dei nidi da ristrutturare. Non da ultimo, questo consiglio di amministrazione ha indicato la casa di accoglienza per mamme e bambini San Silvestro, già pronta all’utilizzo, e ha altresì offerto alcuni locali di proprietà da adattare per l’esigenza". Precisano che il Paolo Ricci "è gestore del servizio e può proporre e non imporre soluzioni di carattere strutturale, che sono di pertinenza del Comune" e rivendicano "una competenza e professionalità acquisita nei nidi certificata dal livello di gradimento espresso negli anni dai fruitori dei servizi e dall’aumento progressivo del numero delle famiglie che si rivolgono a noi". "Siamo certi – è l’auspicio – che le dichiarazioni politiche degli ultimi giorni siano frutto di un abbaglio. Ma ora, arringhe a parte, è necessario che tutti si mettano al lavoro. Ci sono famiglie che da noi aspettano ben altre e più urgenti risposte".