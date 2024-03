"Non attacco nessuno, voglio soltanto lavorare"

"Non sono "contro", non attacco l’Amministrazione, voglio solo far valere i miei diritti e lavorare". Paolo Perini, presidente dell’Associazione commercianti Macerata e titolare del caffè Hab, è finito nel mirino per le posizioni assunte con la sua attività: dopo che l’Amministrazione gli ha negato la possibilità di avere i tavolini in via Gramsci, si è rivolto al Tar facendo presente la sosta selvaggia di via Gramsci senza i suoi dehors. "Sono stanco di essere un capro espiatorio – spiega lui -. Per prima cosa non si deve mescolare la mia figura di presidente dell’Acm con il ruolo nella mia attività, ambiti che di proposito ho sempre tenuto distinti. L’unica cosa che un commerciante chiede è di poter lavorare". Sulla questione dehors, lo spazio tolto ai tavolini è stato occupato dalle auto in sosta. "Mi sono già sentito con alcuni residenti, coi quali c’era una diatriba in merito agli stalli, e ho spiegato che la mia idea era di salvaguardare i parcheggi anziché cancellarli, con soluzioni che non avevano alcuna difficoltà di attuazione. Ora mi trovo ad avere difficoltà a lavorare. Per qualcuno è un piccolo problema, per altri può essere un grande problema, soprattutto se ci dedicano una vita". Nei commenti alla vicenda dehors, prosegue, "ho visto un atteggiamento di avversione contro una parte o l’altra, per i tavoli o per le automobili. Non è questo il modo di vivere una città. È una situazione stancante, nella quale non posso essere dentro solo perché ho chiesto (e non ottenuto) di far rispettare i miei diritti. Non può passare come un attacco all’Amministrazione la volontà di fare valere i miei diritti. Né si può pensare che io possa utilizzare la mia attività come strumento di polemica contro l’Amministrazione. Da due mesi siamo senza dehors. Interessa a qualcuno affacciarsi al di là del proprio orto, consapevole del fatto che come è capitato a me può capitare a chiunque visto che non c’è alcuna tutela? A chi conviene polemizzare solo per polemizzare? A nessuno. Tanto meno a me. Ho un’attività da mandare avanti, clienti da tutelare, un’idea imprenditoriale da rispettare, un progetto culturale da portare a termine. Vogliamo vederla la verità, anziché fermarci al gossip?"