Non aveva la patente Farà volontariato

Sorpreso in auto senza patente, prima aveva tentato di nascondersi in una sala bingo, poi aveva dato in escandescenze con i carabinieri. Per questo farà sei mesi di volontariato alla Croce Rossa di Macerata il treiese 38enne Alessio Genga. Il fatto era successo il 13 gennaio scorso. Una pattuglia aveva visto una Smart uscire da un parcheggio nella zona commerciale di Civitanova, alle 4.30 del mattino. Appena si era accorto dei militari, Genga era sceso dall’auto ed era filato via in una sala bingo. Quando era stato raggiunto, prima aveva farfugliato qualche scusa, poi aveva aggredito i carabinieri.

Alla fine era stato arrestato. Si era scoperto in seguito che era senza patente, dopo ripetute sospensioni; l’auto era di una conoscente, che gliela avrebbe affidata per fare un collaudo. Difeso dall’avvocato Barbara Recanati, in tribunale l’uomo si era scusato per il suo comportamento, chiedendo di risarcire i militari. Ieri per lui si è chiuso il processo per direttissima. Con il pubblico ministero Francesca D’Arienzo, davanti al giudice Federico Simonelli ha patteggiato la pena di sei mesi, convertiti in lavori di pubblica utilità che svolgerà per sei mesi a Macerata. La patente gli è stata di nuovo sospesa.

Paola Pagnanelli