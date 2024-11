"Non cambiarmi", il singolo di Socionovo

Marika Socionovo, classe 1983, è una talentuosa cantautrice originaria di Civitanova affetta da spina bifida. Nella musica ha trovato ispirazione e coraggio, è il suo strumento di riscatto. Giovedì scorso ha lanciato il suo nuovo singolo "Non cambiarmi", con sonorità contemporanee che fondono elementi pop e dance e il testo scritto dalla stessa artista. La cantautrice marchigiana, grazie al suo stile inconfondibile, ha conquistato il pubblico raccontando la vita nella sua forma più vera, senza alcuna maschera.

Lei è un vero esempio per chi lotta per la propria indipendenza, dove trova tutta questa forza?

"La forza la si trova nell’accettare i propri tempi, nel non forzare le cose, nel fare quando si vuol fare e nel fermarsi quando se ne ha bisogno. Per se stessi, prima di tutto".

"Non cambiarmi" è il suo ultimo singolo, qual è la sua genesi? Qual è il principale messaggio che vuole lanciare?

"“Non cambiarmi“ nasce proprio dopo tanti anni di riflessione, di paure ed insicurezze… Gli altri dicevano "devi scrivere cose tue" ma io scrivevo e poi cancellavo, riscrivevo e poi ri-stracciavo il tutto, fino a che non ho compreso che le cose migliori vengono, istintivamente, senza pensarci troppo. La canzone è il frutto del mio essere stata troppo affettivamente dipendente, dal pensare che la mia felicità dipendesse dalla presenza e dall’approvazione di qualcun altro. Ma non dovrebbe essere quello il nostro scopo vitale".

"Ogni volta che cadiamo a pezzi, io mi rialzerò", recita un passaggio del suo singolo, è questa la frase più rappresentativa?

"Si, diciamo che è la frase che racchiude tutti i concetti di cui ho anche già parlato nelle scorse domande. Sta a significare che se vuoi, se stai male o hai bisogno di me io ci sono, ma fino ad un certo limite. Poi subentra anche il proteggere me stessa dalle negatività e dai pensieri altrui".

Questo brano dà il via ad un nuovo capitolo della sua carriera, può svelarci qualcosa sui suoi progetti futuri?

"Senza fare promesse, né dare determinate tempistiche, per non dover starci male nel rettificare anche per colpa del mio stato di salute, posso dirvi che ho altri inediti da proporre. E poi vorrei racchiudere tutto in un vero e proprio CD, visto che l’esperienza dell’EP l’ho provata nel 2019, magari inserendo i pezzi passati che non sono presenti nell’EP e delle cover che hanno rappresentato molto nel mio percorso musicale".