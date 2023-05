"Non c’entra l’Arpam con i ritardi del cantiere"

di Lorena Cellini

Non c’entra l’Arpam con i ritardi che sta accumulando il cantiere dei giardini ‘Norma Cossetto’ sul lungomare sud. L’Agenzia per la protezione ambientale regionale è stata tirata in ballo dall’Ufficio Tecnico di Civitanova, secondo cui le mancate risposte rispetto alle analisi sul terreno da movimentare avrebbero procurato un rallentamento dei lavori. Ma l’Arpam specifica "di non aver effettuato analisi e campionamenti perché non è di nostra competenza, ma del Comune, e peraltro sono fasi che devono essere eseguite prima dell’avvio dei lavori. Sono stati invece fatti controlli sui documenti inviati dalla ditta incaricata della movimentazione della terra ed erano carenti in alcune parti. Sono state perciò chieste integrazioni, che ci sono state fornite il 18 aprile scorso. Con la certificazione a questo punto completa, dopo quindici giorni, come la legge peraltro prevede, è possibile avviare i lavori. E’ quindi chiaro che Arpam ha eseguito le procedure di sua competenza senza ritardi". Stando al calendario dunque i lavori potrebbero già riprendere. La precisazione dell’Arpam arriva a seguito della spiegazione data dall’ingegner Orioli, responsabile del settore lavori pubblici dell’ufficio tecnico di Civitanova, che aveva indicato anche nei tempi di risposta legati ad analisi ambientali da effettuare sulla terra da movimentare nel cantiere, circa 200 metri cubi, una della ragioni che aveva determinato il ritardo dei lavori. Perché il progetto di riqualificazione dei giardini ‘Norma Cossetto’, un intervento del costo di 380.000 euro per il bilancio comunale, dopo una variante che ha aumentato le spese di 30.000 euro rispetto alle previsioni originarie, avrebbe dovuto essere consegnato alla città entro la fine di agosto dello scorso anno. Contrato stipulato nel giugno del 2022 e tempi di ultimazione fissati in ottanta giorni lavorativi. Invece, dieci mesi dopo dell’opera non si vede la fine: sub appalti, cessioni di rami di azienda, nomine di responsabili della sicurezza i problemi che hanno scandito la vita del cantiere, e adesso viene fuori che ci ha messo lo zampino anche la documentazione incompleta inviata all’Arpam, con un altro stop che non è dipeso dall’Agenzia ambientale delle Marche bensì dalla ditta responsabile dei lavori di movimentazione della terra per aver inoltrato un dossier incompleto. Ieri intanto a Palazzo Sforza incontro tra funzionari del Comune e tecnici della ditta appaltatrice per definire il nuovo cronoprogramma.