"Non ci diamo pace per la morte di mamma"

Non si danno pace, Marcella e Sante Tacconi, dopo la morte dell’anziana madre, che era ospite dall’ottobre scorso alla casa di risposo di Recanati e che è deceduta il 12 gennaio all’ospedale di Civitanova. Il loro racconto - riportato in una lettera aperta - parte dal giovedì prima di Natale quando Marcella si reca alla casa di riposo. "Ero andata per aiutarla a cenare, così prima di andare in refettorio, sono passata nella sua camera. L’ho trovata sul letto ansimante, quasi non riusciva a proferire parola. L’infermiere di turno le ha misurato i parametri, la pressione era bassissima. Nel frattempo io chiamo la dottoressa di mia mamma che mi dice che la mattina stessa era stata a visitarla e le aveva prescritto le analisi del sangue perché l’aveva vista ’bianca’ in viso, lamentava dolori a livello di stomaco/intestino e aveva il timore ci fosse qualche perdita ematica". A questo punto l’infermiere della casa di riposo chiama il 118 e la donna viene trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, dove venti giorni dopo muore. "Nostra madre - proseguono i figli - si mostrava da diversi giorni inappetente e le sue funzioni intestinali non erano normali: come mai nessuno ha pensato che magari potesse avere qualche problema intestinale e, quindi, eseguire qualche esame più approfondito? In struttura, oltre a OSS e infermieri, ci sono due dottori di cui uno presente tutte le mattine: quali sono le loro funzioni"?

"Comprendiamo il dolore della famiglia - afferma Giacomo Camilletti, presidente della Fondazione Ircer che gestisce la casa di riposo - ma davvero noi abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. La donna è stata visitata la mattina, prima di essere ricoverata all’ospedale di Civitanova, dal suo medico, Antonella Mariani, che abbiamo chiamato noi per informarla che la sua assistita stava male e l’ha visitata il nostro medico interno, Attilio Frapiccini (ex primario della medicina dell’ospedale di Recanati ndr)". I due medici avevano deciso di eseguire delle analisi per accertamenti, ma nel pomeriggio le condizioni della donna sono peggiorate e da lì il ricovero a Civitanova e la corsa in sala operatoria per un eventuale infarto intestinale. "La donna è morta - aggiunge infine Camilletti - dopo venti giorni dall’operazione. Noi non possiamo che partecipare al dolore dei familiari, ma da parte nostra abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità".

Asterio Tubaldi