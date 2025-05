"Non ci facciamo riconoscere". Risate al Politeama con Falaguasta

Uno spettacolo leggero, ironico e divertente per riscoprire le abitudini, i miti e le contraddizioni degli anni ‘70, ‘80 e ‘90. Marco Falaguasta sabato arriva al Politeama di Tolentino con "Non ci facciamo riconoscere". Ad accompagnare il protagonista in questo viaggio, le canzoni dal vivo di Sharon Alessandrini.

"Non ci facciamo riconoscere – spiega lo staff –. Una frase emblematica che ha accompagnato l’adolescenza di intere generazioni, quattro parole inequivocabili che i genitori pronunciavano per richiamare i figli a un comportamento consono. Questa frase risuona ancora nelle orecchie di tutti quelli che, come Falaguasta, sono nati o cresciuti in quegli anni. Gli anni di piombo, della legge sul divorzio, sull’aborto, gli anni del sequestro Moro, ma anche del boom economico, dell’Italia campione del Mondo. Gli anni della Panda 30 e l’autoradio che suonava i Depeche, i Duran Duran, gli Spandau Ballet. Ma siamo proprio sicuri che "non farsi riconoscere" sia stata la scelta giusta?".

Biglietti in vendita al botteghino del Politeama oggi e domani dalle 17 alle 20 e domani da tre ore prima dello spettacolo; online su www.politeama.org.