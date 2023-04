"Non ci hanno detto dello spostamento"

L’associazione di categoria ’Ambulanti delle Marche’ si schiera a sostegno dei colleghi e contro la decisione presa dal Comune civitanovese: "La piccola e media impresa, spina dorsale del commercio, è sotto attacco da parte delle amministrazioni. Siamo sconcertati, sorpresi e profondamente delusi da un Comune come quello di Civitanova che vuole spostare dal mercato diciotto attività e posizionarle fuori dall’area mercatale, mettendole in condizione di non poter più lavorare, in nome di una criticità della quale abbiamo chiesto riscontro senza averne. Abbiamo chiesto incontri senza ricevere risposta. Nessuno ha avvertito quelle famiglie".