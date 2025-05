"Reazione ferma e instancabile da parte dei carabinieri". Così Unarma, l’associazione sindacale carabinieri, esprime un plauso ai colleghi per l’operazione antidroga. "Siamo orgogliosi dell’ennesimo ottimo risultato messo a segno – dice Giuseppe Palermo, segretario generale regionale –. Lo Stato continua a dimostrare che non ci sono zone fuori controllo. Una reazione che si concretizza nei sacrifici di migliaia di donne e uomini in uniforme, spesso in svantaggio quanto a mezzi e organici ma che, ogni volta, finiscono per avere la meglio". Prosegue Antonio Voto, segretario provinciale: "Un risultato importante e non solo per il quantitativo sottratto al mercato degli stupefacenti, ma soprattutto perché rappresenta un’incisiva azione di contrasto agli interessi della criminalità in questa zona".