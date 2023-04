Non dichiara l’Iva: confiscati 110mila euro

di Giorgio Giannaccini

Un imprenditore edile di Porto Recanati aveva evaso ben 110mila euro non dichiarando l’Iva, ma ciò era poi stato scoperto grazie agli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza. Così, dopo un lungo contenzioso andato avanti in tribunale, l’uomo è stato alla fine condannato per evasione fiscale. Ma non solo, perché le fiamme gialle hanno provveduto alla confisca in via definitiva di alcune somme di denaro che l’imprenditore teneva in banca, oltreché di un suo appartamento (il tutto per un valore proprio di 110mila euro). La vicenda era partita tempo fa da un accertamento svolto dall’Agenzia delle Entrate di Macerata, nel quale era emerso che l’imprenditore aveva omesso la presentazione della dichiarazione annuale dell’Iva, con conseguente evasione di imposta per un ammontare di circa 110mila euro. A quel punto era partito il processo, finché il tribunale di Macerata ha emesso la sentenza nei confronti dell’imprenditore, dichiarandolo colpevole del reato di omessa presentazione della dichiarazione Iva, condannandolo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 400 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. In tutto questo, però, sono stati delegati i finanzieri della Tenenza di Porto Recanati per effettuare ulteriori accertamenti, indispensabili per la ricostruzione della capacità patrimoniale e finanziaria dell’imprenditore portorecanatese. E, grazie a tali operazioni, è stato possibile sottoporre a confisca 12.500 euro (custoditi in depositi bancari) e un immobile di sua proprietà, per un valore di 97mila euro. Ciò su disposizione della Procura della Repubblica. Va anche ricordato che il provvedimento di confisca ha carattere irreversibile, e quindi definitivo. Ed è stato eseguito dalle fiamme gialle in attuazione dell’accordo di collaborazione sottoscritto a marzo del 2015 tra Procura della Repubblica, Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate e il Comando provinciale della Guardia di Finanza, finalizzato a rafforzare la collaborazione per contrastare le forme più gravi di evasione fiscale, attraverso prima il sequestro e successiva la confisca dei beni di valore corrispondente alle imposte evase. L’azione di servizio testimonia il quotidiano impegno profuso dalla Guardia di finanza, in sinergia con l’autorità giudiziaria e con l’Agenzia delle Entrate nel contrasto all’evasione fiscale, che costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico del Paese.