"Non dimentichiamo l’ingegnere Feliziani"

Il "Dopo di noi" a Tolentino nel nome dell’ingegnere Vania Feliziani. L’idea di intitolarle il progetto – che attiva percorsi di autonomia per persone con disabilità, promosso dall’Ambito territoriale sociale 16 e dal Comune e finanziato dal Pnrr– è stata lanciata da Elena Lucaroni quando era ancora assessore alle politiche sociali. E ora, anche se non fa più parte della giunta, vorrebbe che la proposta fosse portata avanti.

"Con il completamento della parte strutturale – spiega l’ex assessore –, il Dopo di noi sta per essere finalmente ultimato, associando per i dodici utenti il progetto lavorativo con quello abitativo. Per questo, nonostante io non sia più assessore, desidero ringraziare gli uffici comunali dei lavori pubblici e dei servizi sociali, in particolare l’ingegnere Katiuscia Faraoni, l’assistente sociale Elisa Marucci e il coordinatore d’ambito Valerio Valeriani, per l’impegno e la perfetta sinergia con cui hanno lavorato affinché gli spazi abitativi rispondessero ai requisiti strutturali della progettualità, nell’ambito di un intervento finanziato con fondi Pnrr. Mi auguro che venga riconosciuto il valore del contributo di una professionista che ha dedicato con amore e competenza tutta se stessa a Tolentino, fino agli ultimi giorni della sua vita: l’ingegnere Vania Feliziani. Ha lavorato a questo progetto con una dedizione straordinaria, anche oltre le proprie forze. Sarebbe un gesto significativo e profondamente sentito intitolare a lei la struttura, in cui ha lasciato un’impronta tecnica indelebile, che continuerà a vivere nella Tolentino ricostruita".

L’ingegnere Feliziani, di Pollenza, 44enne mamma di due bambine, se n’è andata a gennaio dopo aver affrontato per anni una malattia. Era direttore tecnico alla Fly Engineering di Tolentino e ingegnere strutturista della GeoTeam Associati; collaborava anche con l’Ircr di Macerata. Una professionista competente e dal cuore d’oro, stimata e benvoluta da tutti. Nel giugno 2024 era stato approvato dal settore lavori pubblici il progetto esecutivo per la ristrutturazione di tre appartamenti nel complesso dell’ex monastero di Santa Teresa. I lavori di adeguamento degli spazi domestici, partiti a febbraio, dovrebbero terminare a giugno; avranno dodici posti.

Lucia Gentili