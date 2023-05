"Non è con il nido che si rilancia il centro"

"Ci domandiamo se veramente la compagine Pezzanesiana pensava di rilanciare il centro storico con l’apertura di un nido che poteva ospitare al massimo 14 bambini e che non ha mai visto una piena capienza, considerando che in media gli utenti sono stati 78 in questi anni". I gruppi consiliari di maggioranza replicano alla coalizione di centrodestra sull’asilo del Cuore. "Altro che progetto Pie Venerini, di cui non c’è mai stata traccia e la cui proprietà non appartiene al Comune – prosegue la maggioranza -. L’asilo del Cuore ci è sembrato da subito una flebile risposta alla scellerata scelta di non sistemare la scuola Don Bosco, sapendo quanto questo tema fosse sentito in città. Una scelta onerosa, come altre fatte in passato che hanno portato oggi ad un bilancio comunale in condizioni difficili e che è nostra intenzione risanare". L’asilo del Cuore verrà unificato al Green. "I tempi per la ricostruzione dell’asilo Green, essendo un’opera Pnrr, saranno celeri, al contrario di quanto speculato - prosegue la maggioranza -. Vogliamo fare chiarezza su alcuni aspetti tecnici, perché i cittadini hanno diritto di conoscere i fatti. Le penali citate esistono ma sono irrisorie, si tratterebbe di circa 2.500 euro a fronte di 35.000 euro in canoni di locazione da qui a un anno. Conti della serva alla mano, rimane una riorganizzazione che favorisce tutti i cittadini limitando gli sprechi senza togliere qualità". Secondo l’amministrazione guidata da Scalvi (nella foto) è assurdo sentir parlare la precedente di centro storico "dopo che negli ultimi anni ha contribuito con scelte scellerate a farlo decadere, ad esempio togliendo servizi come i vigili urbani".