"Non è invalida, niente indennità"

Per oltre un anno e mezzo avrebbe preso l’indennità come invalida, in tutto oltre 11mila euro, pur riuscendo benissimo a camminare e a occuparsi delle sue cose, dando persino una mano nel ristorante della figlia. Per questo ora si ritrova accusata di truffa una 93enne di Civitanova, Palma Rocchi. I fatti – ancora tutti da chiarire in tribunale – sarebbero avvenuti tra la fine del 2017 e giugno del 2019. A settembre del 2017 la donna aveva presentato all’Inps la domanda per l’invalidità civile, sostenendo di non poter camminare senza un accompagnatore, e di avere bisogno di assistenza continua. Per questo le era stato riconosciuto un grado di invalidità tale da darle diritto all’indennità. A giugno del 2019 però era stata sottoposta a una nuova visita, dalla quale era emerso che la sua invalidità era dell’80 per cento, non sufficiente dunque per avere l’indennità. Per questo era partita la denuncia di truffa, poiché la donna avrebbe percepito 11.367 euro dall’Inps, durante tutti quei mesi, senza averne titolo. Ieri mattina, nel processo su di lei a Macerata, è stata sentita una donna che lavorava nel ristorante sotto casa dell’anziana, proprietà della figlia della 97enne. Rispondendo al pm Francesca D’Arienzo, la testimone ha detto che non solo ogni giorno vedeva la pensionata uscire per portare a spasso il cane, ma anche che dava una mano in cucina nel ristorante. Il processo è stato quindi rinviato dal giudice Simonelli per continuare a ricostruire la vicenda. Anche l’imputata, difesa dall’avvocato Alessandro Vallesi, potrà dare la sua versione dei fatti. La donna respinge l’accusa.

Paola Pagnanelli