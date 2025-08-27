"Non è niente", installazioni sul dialetto in vicolo Consalvi

"Non è niente" è un progetto che vuole valorizzare, attraverso installazioni e manifesti, il patrimonio linguistico dialettale. "Marche love", che lo organizza, è un progetto di Studio Idee, realtà che dal 1994 si occupa di design. Le installazioni sono sottotitolate in inglese con traduzioni ironiche e fuori dagli schemi: un gesto che gioca con i linguaggi e trasforma l’identità locale in un messaggio universale.

La mostra, che fino al primo settembre sarà visitabile in vicolo Consalvi, prende forma in una serie di installazioni tra Penna San Giovanni, Macerata e Pioraco tra vicoli, chiostri e spazi condivisi, trasformandoli in percorsi di memoria e partecipazione. Lungo il cammino, pannelli vuoti invitano chiunque a lasciare una parola, un ricordo o un modo di dire: ogni contributo diventa parte di un archivio vivo, cuore pulsante di Marche love.

Il pubblico è invitato a interagire con le installazioni, scattare foto e condividere contenuti con l’hashtag #WhatYouSay. Le parole non sono soltanto suoni: sono tracce di vita, di storie e di identità collettiva. I dialetti marchigiani, troppo spesso relegati al passato, custodiscono un patrimonio immateriale che merita di essere riconosciuto e tramandato.

Con "Non è Niente" si vuole dargli nuova voce, trasformando la lingua quotidiana in un’opera condivisa. Le installazioni diventano così un luogo di incontro tra arte, design e comunità, per custodire e rinnovare l’identità culturale delle Marche, rendendola viva oggi e comprensibile anche al mondo di domani.