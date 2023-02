Non è una provincia per giovani In ritirata le imprese under 35

di Franco Veroli

Nel triennio 2019-2022 (alla data del 30 settembre scorso), in provincia le imprese giovani, quelle cioè guidate da under 35 anni, sono diminuite da 3.371 a 2.711, 660 in meno. Un calo del 19,6% che fanno della nostra provincia la maglia nera d’Italia, seguita da Isernia (-15,8%) e Campobasso (-15,7%). È il quadro che emerge dai dati InfoCamere-Unioncamere, Movimprese, elaborati dal Sole24Ore, che segnalano come questa perdita sia stata particolarmente marcata nel 2022, anno in cui Macerata ha registrato un calo del 12,2%, in un contesto regionale di lungo periodo: dal 2011 al 2020, infatti, le Marche hanno perso circa un terzo (il 33%) delle imprese giovanili. Se è vero che i numeri del Maceratese si calano in una situazione nazionale di generale arretramento (-6,6%), è altrettanto vero che per quanto ci riguarda c’è stato un vero e proprio crollo, visto che la percentuale è tripla rispetto alla media italiana. "Purtroppo sono numeri che non stupiscono e che confermano l’allarme che abbiamo lanciato da tempo. Nel triennio 2019-2022 in provincia c’è stato un saldo negativo, tra nuove imprese e quelle che hanno chiuso i battenti, di 2.884 unità, 2.070 delle quali nel solo 2022", sottolinea Matteo Petracci (nella foto), referente giovani imprenditori della Cna. "Fare impresa – spiega – è complesso e per un giovane lo è ancora di più. Ci sono problemi legati all’andamento demografico della provincia, che non solo presenta una forte denatalità, ma anche una forte fuga di giovani verso l’estero: sono oltre 18.363 i maceratesi under 30, il 21,9% del totale in provincia, non più residenti in Italia". Poi, però, pesano anche altri fattori. "Per iniziare serve liquidità e l’accesso al credito non è così semplice; serve una rete di infrastrutture, specie quelle telematiche (penso alla banda ultra larga), che in provincia sono inadeguate; per proiettarsi su nuovi mercati servono politiche di sostegno spesso carenti. Certo, i giovani partecipano ai bandi per avviare le start up, ma in un contesto del genere superare il primo anno costituisce un duro banco di prova". Proprio per questo la Cna sta lavorando alla costituzione di un gruppo di giovani imprenditori che sviluppino politiche attive di sostegno e consulenza. "Un giovane che vuole fare impresa nella nostra provincia non gode delle stesse condizioni di altri che vivono in realtà più attrezzate".