"Non è vero ma ci credo" Tante risate con Decaro

Una delle commedie più divertenti di Peppino De Filippo, interpretata da Enzo Decaro con la regia di Leo Muscato. È "Non è vero ma ci credo", in scena domani alle 21.15 al teatro Verdi di Pollenza. "Una tragedia tutta da ridere – spiegano gli organizzatori –, popolata da una serie di caratteri che sono in qualche modo versioni moderne delle maschere della commedia dell’arte. Il protagonista tanto assomiglia ad alcuni personaggi di Molière che Luigi de Filippo amava molto: l’avaro, avarissimo imprenditore che vive nel perenne incubo di essere vittima della iettatura. La sua vita è diventata un inferno perché vede segni funesti ovunque; chi gli sta accanto non sa più come approcciarlo. A un certo punto della storia le sue fisime oltrepassano la soglia del ridicolo: licenzia il suo dipendente Malvurio solo perché è convinto che porti sfortuna". "L’uomo minaccia di denunciarlo, portarlo in tribunale e intentare una causa per calunnia – continua il regista –. Sembra il preambolo di una tragedia, ma siamo in una commedia che fa morir dal ridere". Accanto a Decaro, gli attori Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Carmen Landolfi, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo, Ingrid Sansone. Le scene dello spettacolo, prodotto da Gitiesse Artisti Riuniti, Teatro Stabile Veneto-Teatro Nazionale Luigi Ferrigno, sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Chicca Ruocco, il disegno luci di Pietro Sperduti. Per info e prenotazioni: 0733549936 – 3494730823, www.vivaticket.com. Costo biglietto primo settore 22 euro, secondo 18 (anche in abbonamento). Lo spettacolo è proposto nell’ambito delle stagioni teatrali promosse dai rispettivi Comuni con l’Amat e realizzate con il contributo di Regione e MiC.