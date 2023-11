"Non esiliarti", l’ultimo libro di Garufi. Un’antologia di poesie dal 1972 a oggi

Guido Garufi ha presentato il suo ultimo libro di poesia alla Mozzi Borgetti in dialogo con il critico Edoardo Salvioni. "Non esiliarti" è una corposa antologia che raccoglie versi dal 1972 ad oggi. Salvioni ha dato così una precisa panoramica del volume, edito da Arcipelago Itaca, che raccoglie i libri precedenti di Garufi e li integra con alcuni inediti: "Non esiliarti è un libro in cui registri e tipologie di timbro sono variegate. Si vedono le ceneri dello sperimentalismo e una marcata visione pubblica. La voce originaria è quella di Hortus, il suo esordio, del 1981. Il titolo di questa autoantologia è al contempo un monito e un appello: il resoconto di una panoramica storica, umana e sentimentale conciliatoria. È l’abbattimento di una retorica, un’estetica patetico illustrativa, una poesia che reincarna la semantica e il senso, il non voler deporre la voce, andare sempre verso l’esterno, tra idillio e tragedia. Un discorso politico, anche, ma non figlio dell’ideologia: una politica delle parole". Garufi ha fatto un resoconto dei suoi libri di poesia, parlando della sua poetica al netto della prolifica produzione critica che l’ha contraddistinto: "I titoli non sono mai casuali – ha detto l’autore –, l’hortus è uno spazio e la sua rottura, la rottura di una ripetizione. Conversazione presunta, il secondo titolo, nasce dalla volontà di arrivare al cuore del lettore. A seguire, Canzoniere minore, titolo petrarchesco. Lo scriba e l’angelo indaga il reale con una spiccata verticalità apocrifa, fino al più recente Fratelli".

Lorenzo Fava