Non ha la giusta autorizzazione, mille euro di multa ad un bar

di Giorgio Giannaccini

Un bar situato sul litorale Scossicci è risultato privo della necessaria autorizzazione per somministrare alimenti e bevande, e quindi è stato sanzionato per oltre mille euro. Ma non solo, perché a seguito di tale violazione è arrivata pure la chiusura del locale, che durerà fino a quando non sarà sanata la situazione. E’ questa l’operazione che porta la firma degli uomini della polizia locale, diretti dal commissario capo Sirio Vignoni (nella foto). Il controllo è stato svolto qualche giorno fa nella zona a nord di Porto Recanati. Gli agenti hanno passato al setaccio il "Paradise Island" sul lungomare Scarfiotti: si tratta un’ex edicola che di recente è stata trasformata in un bar. In breve, gli accertamenti della polizia locale si sono focalizzati sulla sussistenza dei permessi per l’attività di somministrazione e anche sui requisiti tecnici in materia di edilizia e urbanistica. Così, è presto venuto fuori che il titolare del locale, di origine albanese, aveva presentato delle pratiche che però gli uffici comunali non hanno ritenuto valide, tant’è che erano state rigettate. Nello specifico, il bar non aveva ottenuto la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) per la somministrazione di alimenti e bevande, che deve essere rilasciata dal Suap (Sportello unico per le attività produttive). Ed è un documento, questo, obbligatorio per svolgere tale attività. Inevitabilmente è scattata una multa alquanto salata, da 1.032 euro, nei confronti del titolare. Inoltre, tramite un’ordinanza il Comune di Porto Recanati ha decretato la chiusura del bar, valida finché non otterrà la certificazione per la somministrazione di alimenti e bevande. Tuttavia al vaglio degli agenti c’è ora la presenza di alcuni manufatti rimovibili trovati sulla spiaggia, in zona demaniale. Perciò, si potrebbero anche profilare degli abusi edilizi che, nel caso, farebbero partire la denuncia.