"Non ho picchiato mia moglie": il giudice gli crede

Aveva accusato il marito di averla picchiata, minacciata, costretta a vivere reclusa e senza risorse. E invece lui in tribunale ha dimostrato che le accuse erano del tutto infondate. Protagonista della vicenda una coppia di nordafricani, che da anni vive a Treia. La donna a un certo punto si era rivolta alle forze dell’ordine, denunciando il marito di maltrattamenti. Aveva detto che le violenze sarebbero iniziate già con la prima gravidanza, nel 2014, e poi sarebbero proseguite per anni. In alcuni casi la donna sarebbe stata picchiata, in altri umiliata e costretta a vivere chiusa in casa, e minacciata di morte nel caso avesse provato a chiedere aiuto a qualcuno fuori casa. In occasione di un viaggio in patria, il marito avrebbe affidato il figlio a un collegio musulmano. Un’altra volta, nel 2018, arrivati all’aeroporto lui le avrebbe preso i documenti per impedirle di rientrare in Italia con lui. Infine a febbraio del 2019, nel corso di una delle tante discussioni, l’uomo l’avrebbe presa per i polsi e le orecchie facendole del mare. Così alla fine lei aveva chiesto aiuto ed era stata accolta in una struttura.

In tribunale, la donna ha confermato ogni accusa. Ma l’imputato ha invece dato una versione del tutto diversa. Gli avvocati difensori Paolo Carnevali e Claudia Romagnoli hanno sollevato diversi dubbi sulla veridicità delle affermazioni della donna, che non avrebbe i documenti in regola per restare in Italia. Il marito per altro già da tempo si sarebbe separato da lei in patria, e qui vivrebbe pacificamente con una nuova compagna, lavorando, facendo attività sportiva nelle squadre locali e conducendo un’esistenza del tutto integrata a quella dei locali. Alla fine, come chiesto anche dalla procura, il collegio ha assolto l’imputato "per non aver commesso il fatto", condividendo in pieno la ricostruzione proposta dai difensori.

Paola Pagnanelli