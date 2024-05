"Non ho rapinato nessuno. Rivolevo solo la mia auto"

"Non ho rapinato nessuno, ho solo provato a riprendermi quello che mi era stato portato via, la mia auto. Non ho preso 3mila euro a nessuno". Si è difeso per due ore Fabrizio Della Mora, tassista 68enne di San Severino, finito ai domiciliari con l’accusa di aver rapinato un 37enne. Ieri nell’interrogatorio di garanzia in tribunale l’uomo, che non ha alcun precedente penale, ha dato la sua versione dei fatti. Con il tassista ai domiciliari era finita la ex moglie, Agnieszka Wojdalowicz, che però ieri ha ottenuto la misura meno afflittiva dell’obbligo di dimora ed è tornata in libertà.

Al giudice Daniela Bellesi e al sostituto procuratore Francesco Carusi, Della Mora ha raccontato cosa era successo lo scorso agosto. Aveva messo in vendita una vecchia Lancia Y, e lo aveva contattato un soggetto per acquistarla, ma all’appuntamento l’acquirente se ne sarebbe andato con l’auto senza dargli un soldo. Un amico del tassista avrebbe poi scoperto chi era l’acquirente, residente nell’anconetano, e i due avevano deciso di cercarlo. Come aveva fatto la prima volta, Della Mora aveva diffuso dei volantini proponendo un’auto in vendita, e di nuovo sarebbe stato contattato dallo stesso soggetto, il romeno. All’appuntamento a dicembre si era fatto accompagnare dall’amico e dalla ex moglie, rimasta sempre in auto e ignara di tutto. Appena lui e il suo amico si erano avvicinati al romeno gli avevano chiesto che fine avesse fatto la Lancia, ma quello sarebbe scappato via. Loro avrebbero tentato di trattenerlo, ma nelle loro mani sarebbe rimasto solo il giubbetto del 37enne.

"Dentro non c’erano 3mila euro – ha ripetuto Della Mora –, e neanche 1.200, la somma chiesta nel mio annuncio. C’era però un tesserino falso della polizia. Io non volevo rapinare nessuno. Avrei solo voluto i soldi della mia auto che ormai chissà dove è finita". Della Mora ha ammesso l’episodio, in sostanza, dandone però una lettura totalmente diversa, alla quale il suo difensore ha aggiunto il fatto che il settempedano non ha alcun precedente con la legge, mentre il romeno che l’ha denunciato ha precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio. Nei prossimi giorni il difensore valuterà il ricorso per la revoca o la modifica della misura cautelare.

Sempre ieri è stata sentita anche la ex moglie. Agnieszka Wojdalowicz si è avvalsa della facoltà di non rispondere, ma l’avvocato Cristina Servi ha chiesto al giudice di consentirle almeno di lavorare. E nel pomeriggio il giudice Daniela Bellesi le ha concesso l’obbligo di dimora, rimettendola dunque in libertà.