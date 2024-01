"Non ho sentito nulla. Perché Gomis non è andato dall’arbitro?"

"Sono colpito da queste dichiarazioni, non ho visto e sentito nessun tifoso rendersi autore di comportamenti razzisti". È quanto afferma il patron della Civitanovese Mauro Profili in risposta a Kalagna Gomis, ventottenne centrocampista della Maceratese di origini senegalesi che ha denunciato di essere stato oggetto di insulti razzisti e ululati durante il derby di domenica scorsa tra Civitanovese e Maceratese, giocato nella città costiera. In particolare, il giocatore ha spiegato di essere stato bersagliato durante il riscaldamento da un paio di tifosi rossoblù che in quel momento occupavano la gradinata sud (la zona non riservata agli ultras, ndr), ma di non aver voluto reagire alle provocazioni in quel preciso istante, riservando la reazione al momento dell’esultanza per il gol da lui stesso siglato che poi ha deciso la partita.

"Perché non è andato a riferire l’episodio all’arbitro? Avrebbe dovuto farlo. Non accetto – sono le parole di Profili – che venga rovinata una giornata di sport come quella di domenica, dove allo stadio c’erano oltre quattromila persone". Un episodio in controtendenza con il messaggio lanciato ad inizio gara, quando il team rivierasco era sceso in campo con le magliette del "no a razzismo e violenza". "Come società – ribadisce Profili – abbiamo deciso di indossare le maglie con il messaggio del no al razzismo e alla violenza, e tutti sono stati contenti di questa iniziativa. Inoltre, ricordo che pur avendo perso con degli episodi a nostro sfavore, il popolo rossoblù si è comportato in maniera esemplare". Un caso, quello di domenica scorsa, che segue la brutta vicenda accaduta al portiere del Milan Mike Maignan nel match contro l’Udinese, mentre nei giorni scorsi aveva fatto scalpore la denuncia dei dirigenti Pro Calcio Ascoli, squadra composta da undici giocatori stranieri "vittime in ogni campo di una cattiveria profonda, con continui insulti razzisti".

Francesco Rossetti