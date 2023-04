"Non ho tirato nulla, violata la segretezza"

"Non ho lanciato nulla, e Sborgia in palese violazione del segreto d’ufficio diffonde notizie che non poteva rendere pubbliche". Il presidente del Consiglio comunale, Cesare Pierdominici, passa subito al contrattacco, in merito a quanto avvenuto nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Camerino, giovedì sera, ribadendo la correttezza di tutte le scelte, dalla blindatura della seduta fino alla fine. "La rivelazione di informazioni coperte da segreto è un fatto molto grave per un ufficiale dei carabinieri (Sandro Sborgia infatti è colonnello dell’Arma, ndr). Nel prossimo Consiglio comunale pubblico ribadiremo che non ha smaltito il rancore per aver perso le elezioni".

Ma lei che voleva dire lanciando quella pomata contro l’opposizione?

"Non c’è stato nessun lancio. Era solo un’allusione al fatto, appunto, di non aver superato la sconfitta elettorale".

Perché fare a porte chiuse un Consiglio comunale, dove si parla di questioni che riguardano tutti i cittadini?

"Lo prevede il regolamento comunale, al comma 1 dell’articolo 5. Dice che le sedute “sono pubbliche a eccezione dei casi in cui la segretezza è richiesta dalla legge o quando il Consiglio deve deliberare su questioni concernenti la sfera personale“".

Ma si doveva parlare della sfera personale di qualcuno?

"Certo, la mozione di Sborgia fa riferimento a mie cose personali. Si parla di razzismo, e tra l’altro si fa riferimento al comportamento che avrei avuto “nell’esercizio delle mie funzioni“. Ma quando uno scrive un post su Facebook non lo fa mica mentre è presidente del Consiglio comunale, la funzione non c’entra proprio nulla".

p. p.