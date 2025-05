"Non ho violato il mio patto con gli elettori"

"Ho votato contro il centro commerciale Simonetti in linea con la mia posizione di sempre". Andrea Blarasin di Fratelli d’Italia si è espresso in consiglio comunale contro la delibera, diversamente a quanto fatto dai compagni di partito. Insomma non ha fatto come Garibaldi quando rispose "Obbedisco" al generale La Marmora che gli chiedeva di fermare l’avanzata. "Io sono stato eletto per portare avanti un mandato e rappresentare la città. Non ho violato il patto con gli elettori, del resto sono sempre stato critico rispetto a questa scelta, alle criticità della delibera. Inoltre le linee di mandato dell’amministrazione andavano in questa direzione – dice Blarasin –. Non è stato un voto in difesa degli interessi di una frazione, ma di non fare saltare l’equilibrio di una città che ha altre vocazioni". Magari il rischio è che questo voto possa incrinare il rapporto con il partito. "Il primo rapporto è quello con la città, con la difesa dell’interesse pubblico e poi ci possono essere diverse valutazioni. Io sono di Fratelli d’Italia e sono orgoglioso di farne parte". Magari in questi giorni le forze di maggioranze potrebbero avere chiamato per cercare di avere più voti. "Non mi ha chiamato nessuno – dice il consigliere –, c’è stata una riunione di maggioranza in cui ognuno è stato chiaro sulla propria posizione. Ci sono state occasioni ufficiali in cui ci siamo confrontati esprimendo le opinioni e io non l’ho mai cambiata. Non è stato un voto ideologico, perché abito a Piediripa, ma di tutela dell’interesse pubblico. C’è da rivitalizzare il centro storico e dobbiamo riprendere in mano il programma elettorale premiato dagli elettori". Però la maggioranza non esce bene da questa vicenda. "È stata solo una votazione su una delibera sicuramente importante – conclude il consigliere Blarasin –, ma non era il bilancio".

l. m.