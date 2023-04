"Non lasciamo solo chi soffre mentalmente"

di Francesco Rossetti

"Vivo a San Claudio da undici anni, avevo una famiglia e un bel lavoro, poi i miei parenti sono tutti deceduti e mi sono ritrovata sola al mondo, a 50 anni. Non mangiavo, non dormivo, uscivo solo per recarmi al cimitero. Telefonavo in continuazione a 112 e 118 per chiedere aiuto, finché non mi hanno bussato alla porta: erano dei dottori, che mi hanno sottoposto al Tso. Ne sono seguiti altri, mi comportavo in quel modo per via della malattia. Un giorno mi hanno caricato su un’ambulanza dicendomi che non sarei più tornata a casa. Ma in comunità ho trovato degli amici e oggi la mia è una vita piena". A raccontarlo è Anna dal palco del cineteatro Conti. Ad ascoltarla, una sala piena in ogni angolo e il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi, a cui accenna un sorriso: "La vedo spesso in televisione". "In tv vanno gli scemi", ha scherzato il religioso, poi fattosi serio: "In Emilia un nucleo su tre è composto da una sola persona. Papa Francesco ha definito la solitudine "una tortura": la storia di Anna ci deve far preoccupare che nessuno sia lasciato solo". Di sofferenza psichiatrica si é discusso ieri al convegno ‘Le ombre dell’anima’, organizzato in occasione del 25ennale della ‘Comunità San Claudio’ a Corridonia che, gestita insieme alla Cooperativa San Girolamo di Fermo e alla Cooperativa Solaria di Civitanova, ha in cura venti persone con problematiche psichiche. Nel dibattito introdotto da don Vinicio Albanesi e Galliano Micucci, quella di Anna è soltanto una delle quattro storie raccontate e Zuppi non ha mancato di commentarle. "Sono in comunità da cinque anni e tre mesi per un episodio di violenza, perché ho una ‘capa tosta’ – la testimonianza di Mauro, il più grande del gruppo – . Le preoccupazioni di noi ospiti riguardano il cibo, le sigarette, le uscite. Tutte cose che, per carità, ci aiutano a vivere meglio. Ma mi chiedo, qual è il senso della vita a questo punto?". Proiettate su uno schermo le immagini di momenti felici in comunità, i sorrisi riacquistati di chi ha dimenticato la sofferenza dal pendio di una montagna o attorno ad una tavola. "Il disagio psichico non sempre viene riconosciuto nella società: a volte le persone vengono allontanate, non comprese. Private della loro dignità", il contributo di Patrizia, che a San Claudio ha sua cugina. "Quando don Vinicio mi ha contattato non ho esitato un secondo. Il disagio spesso non viene riconosciuto e il Covid ci ha mostrato tutte le fragilità, che in parte si sono accentuate, un po’ come accade per i terremoti: quando le connessioni tra noi diventano meno forti crolla tutto. Le difficoltà di relazione aumentano le sofferenze". In platea, anche l’onorevole Irene Manzi, il sindaco Fabrizio Ciarapica, Francesco Micucci, Lidia Iezzi e Giulio Silenzi e il primo cittadino sangiustese Andrea Gentili.