"Non lascio la lista, ma vorrei chiarezza"

"Rimango al mio posto: sono tra i fondatori di Tolentino Civica e Solidale, ho curato la campagna elettorale del sindaco e la sua comunicazione. Non ho motivo di passare al gruppo misto a meno che il mio capogruppo, Luigino Luconi, non decida di rimuovermi; ma sarebbe paradossale visto che era un indipendente eletto con i voti del Pci". Il consigliere Federico Pieroni, che all’ultimo consiglio aveva abbandonato l’aula, ieri era con Fabiano Gobbi e Forza Italia. "Non per vicinanza politica – precisa Pieroni – ma per cercare di fare luce. Il sindaco non ha convocato riunioni di maggioranza". Ora il suo voto potrebbe diventare determinante.