"Non miro alla gloria, tanti impegni solo per passione"

L’impegno di Fabio Corvatta ha spaziato e si muove tuttora tra la professione medica, la politica e l’opera sociale, oltre a quella culturale e sportiva. Corvatta è uno degli insigniti del titolo al merito della Repubblica durante la cerimonia di ieri in piazza della Libertà, titolo che ha ricevuto e accolto "con sorpresa e commozione". Raccontando la carriera e le attività che lo hanno portato a ricevere l’onorificenza, dice: "Ho studiato medicina, specializzandomi in medicina interna. Parallelamente a quella professionale, ho intrapreso la via della politica. Fui eletto consigliere comunale a Recanati a 22 anni, prima di fare l’assessore, il vicesindaco e, per dieci anni, il sindaco. Fui uno dei promotori, negli anni ‘70-‘80, dell’inserimento scolastico di ragazzi con disabilità, realizzando una delle prime equipe del periodo, che portò i ragazzi, tutti, a diplomarsi. Nacque poi, dopo il diploma che ottennero, la necessità di inserirli in un contesto lavorativo. Mettemmo in piedi per loro borse lavoro e creammo, 35 anni fa, una cooperativa agricola con volontari e sette dipendenti, ’Terra e vita’, che gestisce 10 ettari. Un esempio di impiego molto importante. È una delle attività che ho seguito con maggiore impegno, oltre a quella di medico. Da un paio d’anni, dopo la pensione, nel 2019, da medico ospedaliero, faccio il direttore sanitario in una struttura d’accoglienza, il ’Villaggio delle ginestre’, gestita dall’opera pia Don Guanella, per ragazzi e ragazze, una settantina in totale, con difficoltà psicofisica, molti dei quali non hanno famiglia. Lì la direzione è affidata a suor Barbara Brunalli, mentre io faccio il direttore sanitario. Più recentemente, dal 2020, con altri colleghi medici e docenti universitari marchigiani, abbiamo fondato un’associazione, Dematepa, che si occupa di assistenza con la telemedicina. Nel primo periodo abbiamo assistito quattrocento malati di Covid direttamente da casa, senza ricoverarli. I colleghi, con grande generosità, mi hanno indicato presidente, carica che mi è stata data anche per la società ciclistica Recanati e per il Centro studi leopardiani, dal 2008. Allora ero sindaco. Per scelta del comitato scientifico fui indicato come successore di quello che è stato per vent’anni un grande presidente, Franco Foschi. Tutto quello che ho fatto in settant’anni non è stato per gloria, tantomeno per denaro. È stata, a spingermi, sempre una grande passione".

Lorenzo Fava