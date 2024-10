Non paga l’affitto, il padrone di casa lo colpisce con un calcio e gli prende lo smartphone: denunciato per rapina

Civitanova (Macerata), 13 ottobre 2024 – Esasperato perché l’inquilino non gli pagava l’affitto, ha pensato bene di farsi giustizia da solo colpendolo con un calcio nelle parti basse e strappandogli lo smartphone dalle mani. Per questo è stato denunciato per rapina.

L’episodio si è verificato venerdì nella zona di Santa Maria Apparente a Civitanova. L’uomo, incensurato, si era recato dall’inquilino con fare aggressivo e minaccioso, pretendendo che venisse saldato il debito. La situazione è presto degenerata: l’uomo avrebbe colpito l’affittuario con un calcio, per poi strappargli il telefonino dalle mani.

I carabinieri di Civitanova hanno denunciato l’uomo per rapina.