Non pagano la Cesare Paciotti a Civitanova: Insolvenza fraudolenta alla sbarra

Quasi 200mila euro di scarpe e vestiti ordinati e mai pagati, ai danni della Cesare Paciotti. Per questa accusa sono imputati di insolvenza fraudolenta i pugliesi Anna Siciliano, Raffaele Zecca e Graziano Pugliese. I fatti da chiarire in tribunale sarebbero avvenuti nell’ottobre del 2020. A denunciare la vicenda era stato Marco Calcinaro, legale rappresentante della società di alta moda civitanovese. Tutto era iniziato nel febbraio del 2019 al Micam, il salone della calzatura di Milano. In quella occasione Siciliano, legale rappresentante della ditta Zemade, e i soci Zecca e De Fazio, si erano presentati allo stand della Paciotti e avevano fatto un primo ordine di scarpe per la prossima stagione autunnoinverno. A luglio c’era stato un altro ordine di calzature e abbigliamento, per la stazione primaveraestate del 2020. La ditta pugliese avrebbe sempre inviato alcuni acconti, come richiesto dalla società di Civitanova. Ma poi i pagamenti si sarebbero interrotti, e a ottobre del 2020 la Paciotti si sarebbe trovata con un conto di 191.500 euro non saldato. La Zemade non avrebbe versato le somme dovute, e non avrebbe neppure restituito la merce. Da qui la denuncia: per l’accusa, i pugliesi avrebbero appositamente simulato lo stato di insolvenza, comprando i prodotti con il proposito di non pagare. Ieri per i tre imputati si è aperto il processo, in tribunale a Macerata. Il presidente Roberto Evangelisti ha poi rinviato l’udienza per iniziare a sentire i primi testimoni, che saranno citati dal pubblico ministero Emanuela Bruno. Gli imputati sono difesi dall’avvocato Silvia Marucci.