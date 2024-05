"Non potete sfollare così gli anziani". La protesta del Pd contro l’Inrca

"Sei anziani dell’Inrca di Appignano, che oggi vivono all’interno della fondazione Falconi, potrebbero essere spostati. In Regione inoltre vogliono revocare i fondi per la ricostruzione della sede dell’Inrca, che è storica. È assolutamente inaccettabile".

Il consigliere Romano Carancini accende i riflettori sulla sede Inrca e sullo spostamento degli anziani che si trovano provvisoriamente a Treia. "È una storia di persone che non hanno voce, il nostro non è un approccio politico - dice il consigliere regionale del Partito Democratico -, a questi anziani Inrca ha inviato delle lettere affinché si trovino altre strutture in provincia. Inrca ha nella propria mission la cura degli anziani, come è possibile che li sfolli in questa maniera?". La fondazione Falconi, con cui Inrca ha un accordo da anni e che gestisce il personale che si occupa degli anziani, si era dimostrata disponibile a trovare una soluzione condivisa con il Comune, che aveva espresso parere favorevole per far rimanere ad Appignano gli anziani. L’altro aspetto attenzionato da Carancini riguarda i fondi che nel 2017 erano stati destinati alla ricostruzione della struttura: "Con il fallimento, nel 2020, di una delle aziende del consorzio che aveva vinto l’appalto per i lavori, e il conseguente ritiro delle altre, il progetto ebbe uno stop. L’Inrca restò inerte. È poi seguito un passaggio strano in Regione: nel novembre dello scorso anno, con un decreto una dirigente ha revocato il finanziamento, che da parte della Regione doveva essere di 3 milioni sui 7 totali. Su questo porterò avanti un’interrogazione".

Mariano Calamita, sindaco di Appignano, è intervenuto dicendo che "la vicenda degli anziani non si sarebbe verificata se l’opera fosse stata realizzata. Gli anziani di cui parliamo sono stati valutati non autosufficienti, e Appignano non ha una struttura che possa ospitarli. Il CdA della fondazione Falconi è aperto al confronto per trovare una soluzione. Al centro vanno messe le persone, soprattutto se fragili". Anche Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Pd, sottolinea: "Auspichiamo un confronto tra tutti gli enti coinvolti, Inrca, fondazione Falconi e Comune, perché queste persone non siano spostate da Appignano. Il fatto che dei fondi siano stati cancellati è grave, vogliamo che l’Inrca mantenga la sede di Appignano".