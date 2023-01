Non può avvicinarsi a casa dei genitori: lo fa, arrestato

Allontanato da casa dei genitori, per le violenze che avrebbe imposto loro, l’altra notte si è ripresentato nell’abitazione della sua famiglia. Ma poco dopo è arrivata anche la polizia che lo ha arrestato. Protagonista un civitanovese con problemi legati alla droga. Qualche tempo fa il padre e la madre, esasperati dai suoi comportamenti violenti dovuti all’abuso di sostanze, lo avevano denunciato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Il ragazzo quindi è sotto processo per queste accuse, e nel frattempo dal tribunale gli è stato imposto anche di lasciare la casa familiare, con l’imposizione del braccialetto elettronico a segnalare il rispetto di questa misura. E l’altra notte il gps installato sul braccialetto ha dato l’allarme al commissariato, da dove una pattuglia è subito partita per raggiungere il civitanovese. L’uomo è stato trovato in casa, non aveva atteggiamenti minacciosi ma era comunque in un posto che gli è proibito, per questo è stato trattenuto per evasione. Poi è stato rilasciato, come prevede la legge in questi casi. Nei prossimi giorni, difeso dall’avvocato Vando Scheggia, ci sarà l’udienza di convalida dell’arresto disposta dal sostituto procuratore Enrico Riccioni.

p. p.