Non rispetta il foglio di via. Denunciato un ventenne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Civitanova, hanno controllo un 20enne marocchino, residente a Fermo, in regola sul territorio nazionale, che è destinatario del foglio di via obbligatorio dal Comune di Civitanova. Il giovane, che risulta già segnalato alle forze dell’ordine, è stato individuato nelle vie del centro dai militari dell’Arma. Dopo i controlli di routine, è risultato destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Civitanova che è stato emesso nel novembre del 2023. Il giovane, quindi, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.