Non rispetta l’obbligo del giudice: nei guai

Non rispetta la misura dell’affidamento in prova, sessantenne finisce in carcere. Gli agenti di polizia hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un italiano di circa sessant’anni che responsabile di reati contro il patrimonio e contro la persona. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine, residente in provincia. Il provvedimento, eseguito dai poliziotti della squadra Mobile, è stato emesso da parte della Procura, in seguito alla decisione di revoca del Tribunale di Sorveglianza di Ancona. L’uomo, che era già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova, non ha rispettato le prescrizioni che gli erano state imposte. Il 60enne è stato, dunque, portato nel carcere di Fermo, dove dovrà scontare una pena di quattro anni e quattro mesi.