Non risponde a vicini e parenti. Anziano trovato morto in casa

Era riverso sul pavimento della camera da letto, senza vita ormai già da diverse ore.

Una tragedia della solitudine si è registrata in una abitazione in via De Amicis, a Civitanova, dove ieri pomeriggio è stato trovato morto Carlo Mucciarone, 88 anni, originario di Foggia. A dare l’allarme sono stati prima i vicini di casa, poi l’assistente sociale che lo seguiva, che non riusciva a contattarlo. Dalla sera prima i vicini di casa non lo sentivano. Così, poco prima delle 16 di ieri, sono stati allertati i vigili del fuoco e il 118, per capire cosa fosse successo. Sul posto è intervenuta anche una ambulanza della Croce Verde.

I pompieri del distaccamento di via Aldo Moro hanno aperto la porta dell’abitazione in via De Amicis, che era chiusa dall’interno. Ma purtroppo una volta entrati hanno trovato in camera da letto il corpo senza vita dell’anziano, che viveva da solo. Inutili i soccorsi, per l’uomo non c’era già più niente da fare e il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

A stroncarlo, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato un malore che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal comandante Angelo Chiantese, che hanno svolto come da prassi in queste circostanze tutti gli accertamenti del caso. A quanto sembra comunque non ci sarebbero profili sospetti su cui fare ulterior accertamenti: l’anziano sarebbe morto nella notte per cause del tutto naturali. Ora sarà fissato il funerale per dargli l’ultimo saluto.

Chiara Marinelli