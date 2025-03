Non risponde ai militari, nuovi guai per un 24enne

È ai domiciliari, ma non risponde ai carabinieri. Denunciato un 24enne. I carabinieri della stazione di Macerata hanno denunciato un gambiano, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Durante un controllo di routine nella sua abitazione, i militari hanno riscontrato l’impossibilità di verificare la sua presenza: nonostante le ripetute chiamate al citofono, infatti, l’uomo non ha dato alcuna risposta, impedendo così l’accertamento da parte delle forze dell’ordine. Va sottolineato che il dispositivo di controllo elettronico non ha segnalato alcun allontanamento dall’abitazione. Tuttavia, il mancato riscontro alle verifiche ha portato alla denuncia del 24enne, per inosservanza dei provvedimenti delle autorità.