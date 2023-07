"Non sanno gestire la rabbia I figli una molla importante"

Liste d’attesa per i percorsi di recupero, ma solo una persona accolta nell’appartamento che, da marzo, è stato messo a disposizione in città per gli uomini autori di violenza. "Il progetto è ancora sperimentale e poco noto – spiega la psicoterapeuta Antonella Ciccarelli, responsabile di Polo 9 e coordinatrice del progetto con la Regione Marche per gli uomini maltrattanti –, inoltre chi può resta vicino al luogo di lavoro o alla famiglia, magari ospite da familiari. Per questo l’idea di offrire un alloggio agli uomini è buona, ma va ancora accompagnata per la sua applicazione".

Al contrario, è elevata la domanda di chi vuole essere inserito nei percorsi del Cuav. Perché?

"Perché la legge sul codice rosso prevede questi percorsi per chi vuole avere la sospensione condizionale della pena. Società e politica spingono affinché un uomo si renda conto che deve cambiare atteggiamento. Ricordo un personaggio pubblico arrivato da noi senza alcuna voglia. Alla fine ci disse: “Sono venuto qui non per mia scelta, ma dopo otto mesi sento che qualcosa è cambiato, ho più competenza per chiedere aiuto’’".

Quali problemi affrontate con loro?

"Soprattutto quello della rabbia. Molto giustificano la propria violenza come reazione a qualcuno che li ha fatti arrabbiare. Allora dobbiamo fare laboratori mirati per imparare a gestire questa emozione. Oltre il 78 per cento degli uomini seguiti ha figli, e questa può essere una molla importante per convincerli a seguire il percorso, soprattutto se hanno avuto la sospensione della genitorialità. Ma anche questo può diventare motivo di ulteriore rabbia, perché si sentono vittime a cui senza motivo è impedito di vedere i figli".

Che origine ha la violenza?

"Alcuni raccontano che la violenza è il modello interiorizzato da piccoli, o visto tra i genitori o è rivolta anche contro di loro. Altri addebitano tutto alla provocazione, per giustificare il loro agito. È un problema culturale e su questo lavoriamo tantissimo. Si tratta di far capire che tutti proviamo rabbia, ma dobbiamo elevare questi sentimenti in una forma più civile".

Che rapporti hanno con le mogli o compagne?

"Alcuni quando arrivano si stanno separando. Altri invece sperano di tornare con la moglie, e questo è un elemento pericoloso, perché qualcuno pensa di fare il percorso, e poi riprendersi quello che gli era stato tolto e di farla pagare alla donna. Nei centri arrivano anche uomini denunciati per violenza sessuale o stalking dalle ex compagne, in quei casi emerge l’elemento del possesso morto forte: “Io ti desidero e tu non mi puoi lasciare’’".

Chi arriva al Cuav ha preso coscienza di avere un problema?

"Facciamo sempre una valutazione iniziale, si deve partire dal fatto che certi comportamenti sono violenza. Spesso loro non riescono a chiamarla così, parlano di uno sbaglio, dicono “Sì ho sbagliato, ma...’’. Questo discorso va fermato subito, altrimenti il gruppo non funziona".

Cosa si deve ricordare alle donne per non diventare vittime?

"Per prima cosa, che ci sono i centri antiviolenza che possono aiutarle. Poi di evitare gli ultimi incontri: spesso l’ultima volta è fatale. Nella relazione, invece, bisogna preoccuparsi della possessività, e ricordare che uno schiaffo non è mai un caso".

Paola Pagnanelli