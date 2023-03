"Non servono i campi da padel, ma un piano traffico e viabilità"

"Campi di padel? Santa Maria Apparente non ne sente il bisogno". Così reagisce Maurizio Gennari, ex presidente del Comitato di quartiere alla notizia della nuova ‘cittadella dello sport’ in via del Torrione data dalla giunta, a cui chiede "ben altro. Serve un piano del traffico e della viabilità che decongestioni il centro del quartiere, quindi via del Torrione, via Sanzio e via Buonarroti. Quest’area è stretta tra la zona commerciale e quella industriale, non ci sono piste ciclopedonali di collegamento con il centro, non esiste una piazza intesa come luogo pubblico di incontro, non esiste un bosco urbano o un’area adibita a parco, tolti i giardinetti vicino agli impianti sportivi". Disagi che il quartiere patisce da tanti anni e fa notare Gennari che "l’unico ambiente parzialmente conservato è proprio l’area circostante il Santuario. E cosa facciamo? Si continua a consumare suolo per opere inutili in luoghi che sono l’ultimo ambiente dove, nelle sere d’estate, i residenti possono passeggiare e trovare relax nella natura". La variante che Gennari contesta è stata di recente approvata dalla giunta Ciarapica e consentirà alla ditta Lode Srl di Elia Corradini la realizzazione di cinque campi da padel e di una struttura a servizio dell’attività sportiva. Il privato in cambio si è impegnato a sostenere lavori per una spesa di circa 55.000 euro che dovrebbero finanziare la sistemazione di un marciapiede sul lato opposto della lottizzazione, il rifacimento del tappetino stradale e la sistemazione del parcheggio di fronte alla chiesa. Ma Gennari non ci sta: "Compromettiamo tutta questa zona per realizzare dei campi per il gioco del padel? Immagino che l’amministrazione affidi la struttura a un privato, quindi ancora l’ennesimo tentativo di scippo del patrimonio collettivo. Mi chiedo perché costruire proprio lì e non altrove, per esempio su aree della zona commerciale". "Constato – conclude – che il modus operandi di questa amministrazione è sempre e soltanto quello di far trovare la città davanti a progetti mai condivisi con i residenti. Non è certo un bell’esempio di democrazia partecipata".