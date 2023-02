Non si devono spegnere i riflettori dei media Al fianco di un popolo coraggioso in lotta

Sono ormai mesi che la popolazione iraniana combatte per eliminare la “Dittatura religiosa” che impone cosa si deve e cosa non si deve fare. A provocare la rivoluzione è stata la morte di una giovane per non aver indossato correttamente il velo. Dopo questo orrendo episodio i ragazzi e le ragazze iraniane si sono uniti per mettere fine a alla dittatura religiosa. Negli anni ‘70 l’Iran, sotto la guida dello Sciá Reza Palevi, aveva conosciuto anni di rinascita, ora viene posto tra i Paesi agli ultimi posti nella salvaguardia dei diritti civili. partecipare agli scontri in piazza sono scesi anche i giovani iraniani e molti di loro sono stati arrestati, poco tempo fa uno è stato giustiziato. Dall’inizio degli scontri sono già centinaia i giovani morti per sostenere gli ideali di libertà, quegli stessi ideali che per i giovani occidentali sono una certezza. Per far sì che il popolo iraniano riesca ad ottenere il diritto di libertà è importante che non si spenga l’attenzione dei media e che l’opinione pubblica mondiale resti focalizzata sulle lotte di questo coraggioso popolo. Noi tutti dobbiamo sostenerli affinché non si sentono soli in questa lotta.

Roberto Carassai 3ªA