Non si ferma all'alt dei carabinieri a Pollenza: era ubriaco e senza patente

Ubriaco e con la patente già revocata, un 25enne di Treia alla vista di una pattuglia ha provato a scappare. Ma ha finito solo per peggiorare ulteriormente la sua situazione. È successo venerdì notte a Pollenza. I carabinieri della Compagnia di Macerata stavano facendo dei controlli lungo via Nazionale, e alla vista di un’auto hanno alzato la paletta per imporre l’alt. Ma il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato pensando di riuscire a farla franca. I militari si sono lanciati dietro di lui e lo hanno bloccato poco dopo. Il treiese sembrava abbastanza su di giri, e infatti l’etilometro ha confermato che aveva un tasso alcolemico di 1,3, quasi il triplo rispetto al limite consentito. Al momento del ritiro della patente, è venuto fuori che il ragazzo non l’aveva più, perché gli era stata già revocata. E così alla fine, oltre alla denuncia alla procura per il reato di guida in stato di ebbrezza, il 25enne è stato anche sanzionato per guida con patente revocata e per l’inottemperanza all’alt imposto dalla pattuglia. La stessa notte poi, a Macerata, i controlli nelle vie del centro hanno permesso ai carabinieri di identificare un 26enne di Appignano, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali. Proprio per questi suoi trascorsi il ragazzo ha avuto un foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel Comune di Macerata, divieto che aveva deciso di ignorare. Pertanto è stato denunciato e allontanato dalla città.