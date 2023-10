Non si ferma dopo l’incidente: rintracciato e multato

Scappa dopo aver provocato un incidente stradale, poi rientra tranquillamente nella sua abitazione ed è lì che lo va a scovare la pattuglia della polizia stradale per notificargli nove punti in meno sulla patente e una multa da 524 euro. Protagonista un 41enne dell’est Europa che, nella notte tra sabato e domenica, si è dato alla fuga dopo aver urtato un’auto lungo la statale 16. Era alla guida di una Renault Megan, proveniva dal lungomare di Civitanova, e quando si è immesso sulla statale non ha dato precedenza ed è finito addosso a una Nissan Micra, condotta da un 48enne residente nel pesarese, che procedeva in direzione sud. L’incidente ha provocato un testa coda e fortunatamente non ci sono stati feriti. Però, lo slavo, residente in provincia, invece di fermarsi a sincerarsi di quanto era accaduto, si è dato alla fuga scappando verso sud. Una pattuglia della polizia stradale, in quel momento impegnata nella zona per un servizio di prevenzione delle stragi del sabato sera, dopo accertamenti e riscontri, è riuscita a risalire all’identità del fuggitivo, che nel frattempo era rincasato. Ed lì lo hanno raggiunto i poliziotti che, per la fuga e la mancata precedenza, lo hanno multato e sanzionato togliendogli i punti dalla patente.