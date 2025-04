Non si fermano all’alt della polizia. Fuga contromano con l’auto rubata. Preso un 45enne, il complice scappa

In giro con un’auto rubata, non si fermano all’alt della polizia e scatta la fuga a tutta velocità, con vie prese contromano. Denunciato un 45enne, già noto alle forze dell’ordine; il complice, invece, è riuscito a scappare. L’episodio è avvenuto l’altra notte a Macerata. Gli agenti della volante, nel corso di un controllo, hanno intimato l’alt a una Fiat Panda, con a bordo due uomini, intercettata all’altezza di viale Puccinotti. Invece di fermarsi, l’uomo al volante ha spinto il piede sull’acceleratore e si è dato alla fuga, ad altissima velocità. Dopo un inseguimento, nel corso del quale la Fiat Panda ha anche imboccato alcune vie contromano, il mezzo è stato bloccato all’altezza di via Niccolai (nella zona tra viale Don Bosco e corso Cairoli). I due occupanti sono subito fuggiti a piedi. Uno dei due, il conducente, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato dagli agenti. Le indagini hanno permesso di accertare che il veicolo dei due fuggitivi era stato rubato domenica, a Recanati. Gli agenti hanno recuperato e posto sotto sequestro uno zainetto, lanciato dai due uomini durante la fuga, che conteneva una torcia, un coltello, dei guanti e una maschera di Carnevale. Nell’abitacolo sono state rinvenute alcune canne da pesca, probabilmente provento di furto. L’uomo fermato, un 45enne italiano, pluripregiudicato e residente in provincia, era anche privo di patente di guida in quanto revocata: è stato denunciato per ricettazione e porto di armi o oggetti atti a offendere. Il questore Gianpaolo Patruno ha disposto nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel capoluogo per tre anni.