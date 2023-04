"Non si può chiudere la Pinacoteca per lavori"

di Gaia Gennaretti

Sarà un consiglio comunale ricco di discussioni quello di giovedì, che sarà aperto dal consiglio dei ragazzi per poi dare spazio ai temi centrali per la città. I consiglieri di minoranza dei gruppi Insieme per San Severino e San Severino Futura, guidati rispettivamente da Tarcisio Antognozzi e Francesco Borioni, hanno presentato diverse interrogazioni. Tra queste, quella inerente ai lavori ai giardini pubblici, quella sul palasport Ciarapica e quella sulla chiusura per lavori della Pinacoteca. "Il valore di San Severino è da riconoscere nella sua forma armonica ed equilibrata di sedimentazione urbana, quale processo di continuità costruttiva, che dalla romana Septempeda si è evoluta per sovrapposizioni e giustapposizioni fino ad oggi, conservando parti architettoniche e paesaggistiche delle varie epoche. È stata la memoria collettiva – affermano i consiglieri – a tutelare la nostra città". La demolizione del chiosco dei giardini ha suscitato non poche polemiche e discussioni: "L’amministrazione ha scelto di sostituirlo con un’enorme scatola bianca in cemento armato, che meglio starebbe lungo la riva del mare piuttosto che in un elegante giardino di fine ‘800".

Ma ciò che fa indignare di più i due è che i lavori avrebbero dovuto durare sei mesi ma a oggi, dopo due anni, non se ne vede la fine. I consiglieri chiedono come verrà ingentilita "la scatola bianca, considerato anche che le piante che la ornavano sono state tagliate e sono previsti inserimenti di moderni arredi". I consiglieri chiedono di sapere anche le tempistiche dei lavori di restauro del giardino, da poco iniziati, e che sia permesso l’accesso almeno a una parte dei giardini, oltre a voler conoscere come si porrà rimedio al fanno economico generato dalla chiusura del chiosco. Altra interrogazione riguarda la Pinacoteca, anch’essa chiusa negli ultimi giorni per lavori: "La Pinacoteca civica è una delle più preziose e prestigiose risorse che la città può vantare e i lavori costringeranno a chiudere (o spostare le opere) per almeno due anni. Una cosa che una città d’arte non può permettersi". Al centro della discussione ci saranno le modalità e i costi di trasferimento delle opere. E poi il palasport, oggetto dei recenti di efficientamento energetico per 400mila euro, ma al cui interno continua a piovere, "tanto che la locale squadra di basket ha dovuto affrontare la gara più importante dell’anno nella palestra di Pollenza: perché ci sono state infiltrazioni d’acqua? Ci sono responsabilità da parte del direttore dei lavori?".