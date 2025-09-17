Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Macerata
Cronaca
17 set 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
"Non si trova un cuoco, dobbiamo chiudere"

Gianfranco Cinti, titolare del ristorante "Sandro & Elena" a Tolentino (Macerata) spiega il motivo della decisione e aggiunge: "Speriamo di tornare prima possibile"

Gianfranco Cinti, detto Sandro, con la moglie Elena

Tolentino (Macerata), 17 settembre 2025 – “Chiuso temporaneamente per mancanza di personale”. È il cartello “affisso” sui social dai titolari del ristorante di Tolentino “Sandro & Elena”, ovvero Gianfranco Cinti detto Sandro e la moglie Elena Kabanova. “Cari clienti, con grande dispiacere vi informiamo che rimarremo temporaneamente chiusi per mancanza di personale – hanno spiegato nell’annuncio -. Sappiamo quanto aspettate i nostri piatti e le nostre serate insieme, e proprio per questo vi chiediamo comprensione in questo momento. Torneremo presto ad accogliervi con il calore e la qualità di sempre. Grazie di cuore per il vostro affetto e per la vostra pazienza”. Cinti, al timone di una grande gastronomia e pescheria a Matelica dal 2018, nel giugno 2024 ha deciso di aprire con la sua dolce metà anche il locale a Tolentino. Ora però la coppia, in quest’ultima città, è costretta a fermarsi finché non trova una figura essenziale: il cuoco/la cuoca per cucina di pesce.

“Come camerieri siamo a posto, non abbiamo difficoltà a trovarli – spiega il proprietario -, abbiamo dodici tavoli, per cui un paio sono sufficienti. Dopo l’annuncio su Facebook della chiusura temporanea abbiamo ricevuto cinque-sei chiamate di camerieri che si sono fatti avanti, tra cui un giovane, una madre e una figlia. Già avevamo una persona su questo fronte. In più c’è mia moglie a dare una mano in sala. Ma quello che manca è il cuoco. Se domani bussasse alla nostra porta qualcuno di già pronto e preparato, riapriremmo subito. Il problema è proprio questo: chi ha esperienza ha già un’occupazione”. L’alternativa, secondo Cinti, allora potrebbe essere individuare un ragazzo o una ragazza “che abbia voglia di lavorare e imparare”. “Potrebbe fare qualche mese di formazione, retribuita, qui a Matelica per poi andare nel ristorante di Tolentino”, propone. Intanto è partito il tam tam e la speranza, anche per i clienti, è che questa figura professionale venga trovata quanto prima. In generale, in tutto il territorio, manca manodopera specializzata in diversi settori. Basti pensare a carpentieri, gruisti, fresatori, saldatori e operatori di macchine a controllo numerico computerizzato. La provincia di Macerata è una di quelle che a livello nazionale vive più di altre tale difficoltà (è al 17esimo posto su 105). Pochi giorni fa ad esempio Enrico Vissani, fondatore e titolare di Vissani Macchine a Tolentino, aveva dichiarato di aver bisogno di uno-due elettromeccanici, introvabili, che sarebbe pronto ad assumere subito.

