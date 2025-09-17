"Non si trova un cuoco, dobbiamo chiudere"

Tolentino (Macerata), 17 settembre 2025 – “Chiuso temporaneamente per mancanza di personale”. È il cartello “affisso” sui social dai titolari del ristorante di Tolentino “Sandro & Elena”, ovvero Gianfranco Cinti detto Sandro e la moglie Elena Kabanova. “Cari clienti, con grande dispiacere vi informiamo che rimarremo temporaneamente chiusi per mancanza di personale – hanno spiegato nell’annuncio -. Sappiamo quanto aspettate i nostri piatti e le nostre serate insieme, e proprio per questo vi chiediamo comprensione in questo momento. Torneremo presto ad accogliervi con il calore e la qualità di sempre. Grazie di cuore per il vostro affetto e per la vostra pazienza”. Cinti, al timone di una grande gastronomia e pescheria a Matelica dal 2018, nel giugno 2024 ha deciso di aprire con la sua dolce metà anche il locale a Tolentino. Ora però la coppia, in quest’ultima città, è costretta a fermarsi finché non trova una figura essenziale: il cuoco/la cuoca per cucina di pesce.

“Come camerieri siamo a posto, non abbiamo difficoltà a trovarli – spiega il proprietario -, abbiamo dodici tavoli, per cui un paio sono sufficienti. Dopo l’annuncio su Facebook della chiusura temporanea abbiamo ricevuto cinque-sei chiamate di camerieri che si sono fatti avanti, tra cui un giovane, una madre e una figlia. Già avevamo una persona su questo fronte. In più c’è mia moglie a dare una mano in sala. Ma quello che manca è il cuoco. Se domani bussasse alla nostra porta qualcuno di già pronto e preparato, riapriremmo subito. Il problema è proprio questo: chi ha esperienza ha già un’occupazione”. L’alternativa, secondo Cinti, allora potrebbe essere individuare un ragazzo o una ragazza “che abbia voglia di lavorare e imparare”. “Potrebbe fare qualche mese di formazione, retribuita, qui a Matelica per poi andare nel ristorante di Tolentino”, propone. Intanto è partito il tam tam e la speranza, anche per i clienti, è che questa figura professionale venga trovata quanto prima. In generale, in tutto il territorio, manca manodopera specializzata in diversi settori. Basti pensare a carpentieri, gruisti, fresatori, saldatori e operatori di macchine a controllo numerico computerizzato. La provincia di Macerata è una di quelle che a livello nazionale vive più di altre tale difficoltà (è al 17esimo posto su 105). Pochi giorni fa ad esempio Enrico Vissani, fondatore e titolare di Vissani Macchine a Tolentino, aveva dichiarato di aver bisogno di uno-due elettromeccanici, introvabili, che sarebbe pronto ad assumere subito.